Gaziantep haberleri: GAZİANTEP'TEKİ PKK OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA Güncel Haberler Gelen Gaziantep haberlerine göre GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı. GAZİANTEP'te, terör örgütü Pkk'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK terör örgütü içinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, ismi açıklanmayan şüphelileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerinde çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyal ile yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler

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