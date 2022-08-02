Son dakika haberleri... GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 15 adrese 128 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 267 kök keneviri, 40 gram esrar, 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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