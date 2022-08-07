Gaziantep gündem: GAZİANTEP'TE, MEŞELİK YANGINI Gaziantep gündem haberi... GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,ormanlık alanda çıkan meşelik yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,ormanlık alanda çıkan meşelik yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 1 hektar alandaki meşelik ve ağaçlar zarar gördü. Arfalı Mahallesi kırsalında Bozuk meşelik ormanlık alanda gece yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Jandarmanın çevre güvenliği aldığı alanda rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin çalıymasıyla 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 1 hektar alandaki meşelik ve çam ağaçlarının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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