Gaziantep gündem: Gaziantep'te hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Gaziantep haberi... Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 30 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 30 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, Perilikaya Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği Y.A'yı durdurdu. Zanlıya yapılan sorgulamada hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay 30 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Başta otodan ve iş yerinden hırsızlık, yağma, motosiklet hırsızlığı olmak üzere 18 suç kaydı bulunan Y.A, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Güncel AA / Okan Coşkun Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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