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Gaziantep gündem: Gaziantep'te ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

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Gaziantep gündem: Gaziantep'te ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Edinilen Gaziantep haberine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağaçlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Keklik Mahallesi'nde ağaçlandırılan bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Nizip itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, bölgeye bir süre önce dikilen ağaçlar zarar gördü.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel

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