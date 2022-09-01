Gaziantep haber... GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır" Güncel Haberler Gaziantep haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve test sürüşünü gerçekleştirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray'da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve test sürüşünü gerçekleştirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray'da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulundu. (1) Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Adil Karaismailoğlu Gaziantep Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haber... GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: 'Trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır' - Haberler

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