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Gaziantep haber... GAZİANTEP - Bakan Karaismailoğlu: "Trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktır"

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Gaziantep haberler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve test sürüşünü gerçekleştirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray'da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi ve test sürüşünü gerçekleştirmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması GAZİANTEP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziantep Gaziray'da gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Adil Karaismailoğlu Gaziantep Güncel Haberler

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