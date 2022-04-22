'Gaziantep Gençlik ve Spor Festivali' için geri sayım

GAZİANTEP (Bültenler) - 4 gün sürecek festivalde üniversite öğrencilerinin katılabileceği pop, rap, rock, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve arabesk fantezi türlerinde performanslarını sergileyecekleri ses yarışması, yeni yetenekleri ortaya çıkarmayı amaçlarken eğlendirecek. "gencgazifest.com/spor-basvuru-yap" internet adresinden başvuru yapılacak yarışmada derece giren gençlere 10 bin TL ve bir single kaydı, 7 bin 500 ve 5 bin TL para ödülü verilecek.

Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisinde iddialı olan üniversite öğrencilerimizi ödüllü turnuvalar düzenlenecek. Son başvuru tarihi 30 Nisan olan turnuvalarda kazananlar para ödülü ile ödüllendirilecek.

Düzenlenecek e- spor turnuvası için ise 8 Mayıs son başvuru tarihi olarak belirlendi. Turnuva Valorant oyunu üzerinden düzenlenecek, birinci olan takım 7 bin 500 TL, ikinci olan takım 5 bin, üçüncü olan takım 2 bin 500 TL para ödülüyle ödüllendirilecek.

Yarışmalara ve turnuvalara şehirde bulunan 4 üniversite öğrencileri katılabilecek.

Gençlerin Gaziantep'in lezzetlerini deneyimlerken sosyalleşebileceği, spordan konsere, yarışmalardan çeşitli etkinliklere iyi zaman geçirecekleri kültür, sanat, spor alanında tüm aktiviteleriyle Gençlik Festivali 17-20 Mayıs'ta Festival Park'ta yapılacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR ŞARKILARINI GAZİ ŞEHİRLİ GENÇLER İÇİN SÖYLEYECEK

Festival ayrıca birbirinden eşsiz sanatçıları ağırlayacak. Kadir Çöpdemir'in eşsiz sunumuyla 17 Mayıs Günü Kurtuluş Kuş, Burak Bulut ve Ozan Doğulu sevenleriyle buluşacak. Festivalin ikinci günü 18 Mayıs'ta Tuğçe Kandemir ve Doğukan Manço sahne alacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ünlü şarkıcılar Sefo, Ali Kınık ve Hakan Akkuş sevilen şarkılarını Gazi şehrin gençleri için söyleyecek. Festivalin son günü ise Bilal Sonses ve Emrah Karaduman kapanışı yapacak.

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