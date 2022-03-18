Gaziantep "Genç Gaziantep" uygulaması için geri sayım

GAZİANTEP (Bültenler) - UYGULAMAYA ÜYELİKLE AVANTAJLAR YAKALANACAK

Uygulamayı indirerek kullanmaya başlayan üniversite öğrencilerine toplu taşımadan her ay ücretsiz 22 biniş hakkı sağlanırken, şartları sağlayan diğer gençlere ise 2GB+2GB ücretsiz internet kullanım, etkinliklere ücretsiz katılım ve büyükşehir hizmetlerinde indirim sağlanacak.

ELMAS SİSTEMİYLE YÜZLERCE HEDİYE!

Uygulamayı aktif kullanma durumuna göre kullanıcılar kazandıkları elmaslar ile çeşitli avantajlar kazanabilecekler. Kullanıcılar, Genç Gaziantep ve belediyenin diğer uygulamalarını indirme, arkadaş davet etme, günlük çevir kazan, etkinlik katılım, video izleme, bisiklet sürme, belediye sosyal medya hesaplarıyla etkileşim, günlük giriş, haber okuma gibi kategorilerden farklı sayılarda elmaslar kazanılabilecek.

Gençler, uygulamadan kazanılan elmaslarla belirli sıralamaya yerleşerek bilgisayar, oyun konsolları, bisiklet, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, power bank, USB bellek, spor giyim, geziler gibi daha birçok sürpriz hediyenin sahibi olabilecek.

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