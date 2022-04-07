Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması gereken Gaziantep FK-Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.
GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanması gereken Gaziantep FK- Trabzonspor maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle cumartesi gününe ertelendi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32. haftasında yarın saat 20.30'da oynanması gereken Gaziantep Futbol Kulübü -Trabzonspor maçı, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle misafir takımın Gaziantep'e gelememesi sonrasında 9 Nisan Cumartesi gününe ertelendi.
Karşılaşma Cumartesi günü Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak.
(İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel