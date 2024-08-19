Gaziantep FK, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u konuk etti ancak Samsunspor, deplasmanda attığı golle maçı 1-0 kazandı.
(ANKARA) - Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor'u konuk etti. Samsunspor deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantepspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetti.
Konuk takım Samsunspor 5. dakikada Carlo Holse'nin attığı golle deplasmandan 1-0 galip ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı.