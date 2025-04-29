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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde devam ediyor. Futbolcular, antrenmanda koordinasyon ve pas çalışmaları yaptıktan sonra geniş alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, yarınki antrenmanla Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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