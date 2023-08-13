Gaziantep FK, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan güncel haberler
Güncel Haberler
Gaziantep FK, Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı, Beşiktaş'ın hazırlıkları, Trabzonspor'un izinli günü ve Bakan Osman Aşkın Bak'ın start verdiği Turkcell Granfondo gibi güncel haberler
Gaziantep FK
21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ
11: 00 Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, kabri başında anılacak.
19: 00 Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavili ekip, günü izinli geçirecek.
BAKAN BAK
08: 00 Gençilk ve Spor Bakanı Osan Aşkın Bak, Beykoz Belediye tarafından düzenlenen Turkcell Granfondo'nun startını verecek.
1'İNCİ LİG
17.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor
17.00 Tuzlaspor - Çorum FK
19.15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor
21.45 Göztepe - Sakaryaspor
BASKETBOL
-Avrupa Elemeleri
A Grubu
16: 00 İsrail - Çekya
19: 00 Estonya - Kuzey Makedonya
B Grubu
14: 30 Polonya - Macaristan
17: 30 Portekiz - Bosna-Hersek
C GRUBU
18: 00 İzlanda - Ukrayna
20: 45 Bulgaristan - TÜRKİYE
D GRUBU
12: 30 Hollanda - İsveç
15: 15 Hırvatistan - Belçika
Asya Elemeleri
15: 00 Kazakistan - Bahreyn
17: 30 Hindistan - Endonezya
20: 00 Suudi Arabistan - Suriye
Afrika Elemeleri
A GRUBU
19: 00 Nijerya - Mali
19: 00 Uganda - Senegal
B GRUBU
19: 00 D.Kongo Cumhuriyeti - Tunus
19: 00 Kamerun - Gine
19: 00 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı B Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak.
19: 00 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, klasman mücadelesinde Polonya ile mücadele edecek.