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Gaziantep FK, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan güncel haberler

Güncel Haberler

Gaziantep FK, Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı, Beşiktaş'ın hazırlıkları, Trabzonspor'un izinli günü ve Bakan Osman Aşkın Bak'ın start verdiği Turkcell Granfondo gibi güncel haberler

Gaziantep FK

21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

11: 00 Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, kabri başında anılacak.

19: 00 Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavili ekip, günü izinli geçirecek.

BAKAN BAK

08: 00 Gençilk ve Spor Bakanı Osan Aşkın Bak, Beykoz Belediye tarafından düzenlenen Turkcell Granfondo'nun startını verecek.

1'İNCİ LİG

17.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor

17.00 Tuzlaspor - Çorum FK

19.15 Erzurumspor FK - Bandırmaspor

21.45 Göztepe - Sakaryaspor

BASKETBOL

-Avrupa Elemeleri

A Grubu

16: 00 İsrail - Çekya

19: 00 Estonya - Kuzey Makedonya

B Grubu

14: 30 Polonya - Macaristan

17: 30 Portekiz - Bosna-Hersek

C GRUBU

18: 00 İzlanda - Ukrayna

20: 45 Bulgaristan - TÜRKİYE

D GRUBU

12: 30 Hollanda - İsveç

15: 15 Hırvatistan - Belçika

Asya Elemeleri

15: 00 Kazakistan - Bahreyn

17: 30 Hindistan - Endonezya

20: 00 Suudi Arabistan - Suriye

Afrika Elemeleri

A GRUBU

19: 00 Nijerya - Mali

19: 00 Uganda - Senegal

B GRUBU

19: 00 D.Kongo Cumhuriyeti - Tunus

19: 00 Kamerun - Gine

19: 00 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı B Grubu'ndaki üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

19: 00 16 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, klasman mücadelesinde Polonya ile mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Demirspor Gaziantep FK Rizespor Beşiktaş Güncel Haberler

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