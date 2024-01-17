Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğraflarla ilgili AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar'dan bilgi aldı.

"Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Yılmaz, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" adlı fotoğraflarına oy verdi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun simgeleri" adlı eserini oylayan Yılmaz, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah tarafından çekilen "Bombalar altında" isimli fotoğrafı seçti.

Başkan Yılmaz, Anadolu Ajansının geleneksel hale gelen fotoğraf seçkisinde bu yıl yine çok güzel karelerin olduğunu söyledi.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerine başarı dileyen Yılmaz, seçkinin oluşmasında emeği geçenlere de teşekkür etti.