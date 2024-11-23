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Gaziantep FK, Başakşehir'i 3-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Başakşehir'i 3-0 Mağlup Etti
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Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Kacper Kozlowski, Deian Sorescu ve David Okereke golleriyle galibiyeti getirdi.

(ANKARA) - Süper Lig'in 13. hafta maçında Gaziantep FK konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Rams Başakşehir'i konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı.

28. dakikada Kacper Kozlowski ve 45 artı 3'te Deian Sorescu'nun attığı golle Gaziantep FK  Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. 75. dakikada David Okereke'nin golüyle Gaziantepspor farkı 3'e çıkardı.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Rams Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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