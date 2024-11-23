Gaziantep FK, Başakşehir'i 3-0 Mağlup Etti

(ANKARA) - Süper Lig'in 13. hafta maçında Gaziantep FK konuk ettiği Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, Rams Başakşehir'i konuk etti. Gaziantep Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı.

28. dakikada Kacper Kozlowski ve 45 artı 3'te Deian Sorescu'nun attığı golle Gaziantep FK Başakşehir karşısında 2-0 öne geçti. 75. dakikada David Okereke'nin golüyle Gaziantepspor farkı 3'e çıkardı.Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Rams Başakşehir'i 3-0 mağlup etti.