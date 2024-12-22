Gaziantep FK, Antalyaspor'u 2-0 ile Geçti
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Kacper Kozlowski'nin ve ikinci yarıda Alexandru Maxim'in golleriyle galip gelen Gaziantep, maç sonunda 3 puanı hanesine yazdırdı.
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Gaziantep Fk, sahasında ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Gaziantep Fk, Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep temsilcisi 2-0 kazandı.
Mücadelenin 42. dakikasında Kacper Kozlowski attığı golle Gaziantep Fk'yı karşılaşmada 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Gaziantep FK üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıda Alexandru Maxim 66. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Antalyaspor'da 86. dakika Erdal Rakıp gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken mücadele Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.