Gaziantep Fıstık Ezmesi AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili almasının önemini vurguladı. Bakan, bu gelişmenin geleneksel değerlerin markalaşmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep fıstık ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili almasıyla ilgili, "Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kacır, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başlattıkları uluslararası coğrafi işaret seferberliğinin sonuçlarını almaya devam ettikleri belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Gaziantep fıstık ezmesi, AB'de tescillenen 36. coğrafi işaretimiz oldu. Emeği geçen tüm paydaşları kutluyor, bu güzel gelişmenin gastronomi şehri Gaziantep'imiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuzla, geleneksel değerlerimizin ulusal ve uluslararası markalaşma sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz."

Bakan Kacır, paylaşımında, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 36 ürünün yer aldığı listeye de yer verdi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Güncel
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt

Cesur sahneler krize mi yol açtı? Ayrılık iddialarına yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı

Zeynep Bastık teknede güneş banyosu yaptı
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon

Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum

Ateşkesin etkisi oldu mu? İşte piyasalarda son durum
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.