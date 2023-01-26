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GAZİANTEP - Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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