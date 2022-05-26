Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Önüne Gelerek "Üzerimde Bomba Var" Diyen Şahıs Vurularak Etkisiz Hale Getirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Önüne Gelerek "Üzerimde Bomba Var" Diyen Şahıs Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

ANKA - Jiyan Cin Erkılıç - Güncel
 - Güncelleme:

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen ve “Üzerimde bomba var” diyen şahıs, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Jiyan CİN ERKILIÇ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen ve "Üzerimde bomba var" diyen şahıs, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre; Gaziantep'te bir şahıs, bugün akşam saatlerinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek nizamiyede görevli polislere "Üzerimde bomba var" dedi. Şüpheli şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağırılan bir bomba imha uzmanı, kaldırımda yatan şahsın üzerinde bomba araması yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, saldırı girişiminde bulunan şüphelinin kendisine canlı bomba süsü verdiğini ve çok sayıda adli kaydı olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı, şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

ANKA / Jiyan Cin Erkılıç - Güncel

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Bomba, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title