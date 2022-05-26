Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Önüne Gelerek "Üzerimde Bomba Var" Diyen Şahıs Vurularak Etkisiz Hale Getirildi - Haberler

Jiyan CİN ERKILIÇ

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelen ve "Üzerimde bomba var" diyen şahıs, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre; Gaziantep'te bir şahıs, bugün akşam saatlerinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne gelerek nizamiyede görevli polislere "Üzerimde bomba var" dedi. Şüpheli şahıs, polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerine çağırılan bir bomba imha uzmanı, kaldırımda yatan şahsın üzerinde bomba araması yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, olayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamada, saldırı girişiminde bulunan şüphelinin kendisine canlı bomba süsü verdiğini ve çok sayıda adli kaydı olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu Muammer Aksoy Bulvarı, şüphelinin canlı bomba olma ihtimali nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırılırken bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.