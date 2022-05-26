Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi - Haberler

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

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