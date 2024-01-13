Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün acı haberi Gaziantep'e ulaştı

Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün (28) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün, şehit oldu. Gün'ün şehadet haberi, Gaziantep'in Fatih Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün ve diğer aile üyeleri acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Bekar olan Şehit Hakan Gün'ün cenazesi, düzenlenecek törenle toprağa verilecek.