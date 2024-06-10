Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakli! Valilik iddiaları yalanladı

Gaziantep Valiliği, Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddialar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerdir" denildi.

"KUDUZ HAYVAN NAKLİ" İDDİALARINA VALİLİKTEN YANIT

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Şanlıurfa'daki kuduz hayvanların Gaziantep'e getirildiği öne sürüldü. Bu iddia sonrası vatandaşlar olayın doğru olup olmadığını sorgularken Gaziantep Valiliği'nden açıklama geldi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.