Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı
Gaziantep'e verilen 'Gazi' unvanının 103. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 103. yıl dönümü törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
İstiklal Madalyası'nın Türk bayrağına takılmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Gazilik beratının okunduğu tören, şiir dinletisiyle sona erdi.