Gaziantep, 2025 Avrupa Ödülü'ne Layık Görüldü

Gaziantep, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından verilen 2025 Avrupa Ödülü'ne layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen çevre, kültür, kentsel gelişim ve sosyal dayanışma çalışmaları kente, Avrupa'nın en yüksek yerel yönetim onuru olan "Avrupa Ödülü"nü getirdi.

Ödül, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından her yıl Avrupa idealini en aktif biçimde destekleyen şehre veriliyor.

Şehitkamil Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen Avrupa Ödülü'nün takdim töreni, 2025 yılı Avrupa Ödülü'nün kazanılmasına katkı sağlayan çalışmaları anlatan kısa video gösterimiyle başladı.

Törende konuşan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Avrupa Ödülü Alt Komitesi Başkanı Milos Konatar, Gaziantep'e 2025 Avrupa ödülünü vermenin kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Bu ödülün birliğin, Avrupa içerisindeki belediyelere verdiği en üst düzey ödül olduğunu ifade eden Konatar, şöyle konuştu:

"1959'da başlatılan ödül verme süreci Avrupa değerini ilerletme amacı gütmektedir. Aynı zamanda Gaziantep'in yaptığı çalışmaları tebrik etmek istiyoruz. Başta Fatma Şahin olmak üzere sürece destek olan herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep Avrupa ödülünü alan 5. Türkiye Cumhuriyeti şehridir. 1995'te İstanbul, 1991'de Bursa, 2001'de Ankara ve 2022'de İzmir vardı. Her yıl Türk şehirleri Avrupa ödülü için başvuruda bulunmakta. Biz de gelecekte bu şehirlerin bu ödülü kazanması için her türlü şansa ve imkana sahip olduğunu düşünmekteyiz. Ancak şu anda sahne ışıkları Gaziantep'in üzerinde."

Ödülün Gaziantep'in kalkınma ve ilerlemesine katkı sunacağını ifade eden Konatar, Gaziantep'in Avrupa Birliği içindeki partnerleriyle ilişkisini her yıl güçlendirdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla bu büyük başarıya ulaştıklarını belirtti.

Şahin, "Bu ödül kardeşliğin ödülüdür. İyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olma ödülüdür." dedi.

Gaziantep'in Avrupa ile Asya arasında bir köprü olduğunu vurgulayan Şahin, "Bu kardeşlik köprüsünden her birimizden alınacak çok ders olduğunu gördük. Bu köprünün kardeşlik köprüsü olması için bisiklet yollarının nasıl çalıştığını, kültürel mirasa nasıl sahip çıkılabileceğini biz kardeşlerimizden öğrendik. Biz de cömertliği, direnci, dayanıklılığı, her şartta çalışmayı ve misafirperverliği kardeşlerimize öğrettik." diye konuştu.

"Bu güzel gelişmenin parçası olmaktan onur duyuyorum"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Mehmet Kemal Bozay ise ödülün Gazianteplilerin sabır ve inatla oluşturdukları değerler sonucunda alındığını söyledi.

Gaziantep'in kazandığı Avrupa Ödülü'nün Türkiye'nin Avrupa kurumlarındaki yerini güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade eden Bozay, "Bu ödülü hep birlikte aldık. Bu açıdan katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bu güzel gelişmenin parçası olmaktan arkadaşlarımla birlikte onur duyuyorum." diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay ise Gaziantep'te müthiş bir ekibin olduğunu belirterek, "Avrupa Ödülü hepimize bir ders olsun. Şehirleri yıkmak için değil şehirleri kalkındırmak için bir arada olalım. İnsanları öldürmek için değil, insanları yaşatmak için bir arada olalım. İnsanlara umut olmak için bir arada olalım." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Milos Konatar, Avrupa Ödülü'nü Fatma Şahin'e takdim etti.

Program, Şef Cemi'i Can Deliorman'ın yönettiği Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası'nın konserinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Törene, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı ve Maslahatgüzar Jurgis Vilcinskas, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, milletvekilleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu üyeleri katıldı.