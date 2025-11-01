Gaziantep'e 16 Yeni Ambulans Tahsis Edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen 16 tam donanımlı yeni ambulans, kentte hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni ambulanslarla acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılacağı ve vatandaşlara daha hızlı hizmet sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, ambulansların kentteki acil sağlık hizmetlerini güçlendireceğini aktararak, ???????"Bu araçlar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine daha hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek, her vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak temel hedefimizdir. Bu yatırımlar, ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla birlikte büyük bir sinerji oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.