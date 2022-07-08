GAZİANTEP - (DRON) Kurban pazarlarında arife yoğunluğu
AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Hayvan pazarındaki kurbanlıklar (Dron) GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.
Hayvan pazarındaki kurbanlıklar (Dron) GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarlarında yoğunluk yaşanıyor. Gaziantep-Nizip karayolunun 15 kilometresinde oluşturulan hayvan pazarında, kurbanlıklarını almak için gelen vatandaşlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.
AA / Adsız Günebakan - Güncel