Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Bayramda 90 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Bayramda 90 Bin Ziyaretçi Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 90 bin ziyaretçi çekti. Park, Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın 4'üncü büyük doğal yaşam merkezi olarak dikkat çekiyor ve kente turizm katkısı sağlıyor.

Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, yırtıcı hayvan türleri başta olmak üzere çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, parkın Avrupa'nın 3'üncü, dünyanın da 4'üncü büyük doğal yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Her yıl yeni projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Özsöyler, "Doğal Yaşam Parkı'mızı 4,5 günlük bayram tatili süresinde yaklaşık 90 bin kişi ziyaret etti. Özellikle çevre illerden gelen ziyaretçiler var, Adana'dan, Mersin'den hatta İstanbul, Ankara gibi uzak şehirlerden de Doğal Yaşam Parkı'mıza geliyorlar. Burası bir cazibe merkezi haline geldi." diye konuştu.

Kentin turizm gelirine katkı sağlıyor

Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin esnafa da fayda sağladığını aktaran Özsöyler, "Burası Gaziantep'in ekonomisine de katkı sağlıyor. Özellikle Bakırcılar Çarşı'nda hediyelik eşya alıyorlar, gastronomi şehri olmamız nedeniyle kentin lezzetlerini tadıyorlar." dedi.

Samsun'dan Gaziantep'e gelen Dursun Sekmen, "Gaziantep'i çok övdüler, gerçekten övdükleri kadar var. Hayvanat bahçesinde muazzam hayvanlar var, çok eğleniyoruz. Gerçekten gezilebilecek bir yer." ifadelerini kullandı.

Yavuz Tatar ise Kahramanmaraş'tan geldiklerini belirterek, burayı çok merak ettiklerini ve ilk defa geldiklerini, güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
Madleen gemisindeki Türk vatandaşları karaya çıktı

Madleen gemisindeki Türk vatandaşları karaya çıktı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay günü yaptığı görüşmenin kaydı ortaya çıktı

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun ses kaydı ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayram tatilinin geri dönüş trafiği başladı! 7 kilometrelik kuyruk

Hepsi aynı anda yola çıktı! 7 kilometrelik kuyruk
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?

İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı

Manchester United 10 ayrılığı birden açıkladı
Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde 32 kişi hayatını kaybetti

Kurban Bayramı tatilinin ilk dört gününde acı bilanço
Fenerbahçe'de Maximin'in yeri çabuk doluyor! İşte hedefteki o isim

Maximin'in yeri çabuk doluyor! Fenerbahçe'ye yeni skorer yıldız kanat
Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson, Manchester City'den 107 dakika oynayarak 12 kupayla ayrıldı

6 senede sadece 107 dakika oynadı, 12 kupa kazanarak City'den ayrıldı
Çöpköy Mahallesi ismiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor

İsmi iki ayrı rivayete dayandırılıyor! Halk değişmesini istemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.