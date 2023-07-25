Gaziantep deprem mi oldu? 25 Temmuz Gaziantep kaç şiddetinde deprem oldu? Son Dakika güncel depremler listesi!

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GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU?

Gaziantep'te deprem meydana geldiğine dair haberler çıkmasıyla beraber, Kandilli Rasathanesi ve AFAD Deprem'e göre Gaziantep'te deprem meydana gelmemiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.