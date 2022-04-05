Gaziantep'de, Kanser Haftası'nda hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla etkinlik düzenledi

GAZİANTEP (Bültenler) - Etkinlikte kırsal mahalleler ve çevre ilçelerde hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Meme Sağlığı Tarama Aracı da tanıtıldı. Kanserde erken teşhisin önemi vurgulandı, hastalığa karşı toplumda farkındalık oluşturulması, bilincin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aktarıldı.

MOR VE PEMBE BALONLAR FARKINDALIK İÇİN GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI

Programın sonunda belediye bandosu eşliğinde, kanserle mücadele rengi olan mor ve pembe renkli balonlar gök yüzüne bırakıldı. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi bisiklet takımı önde, belediye bandosu arkalarında katılımcılar dövizler eşliğinde Balıklı Parkı'na doğru kortej yürüyüşü yaptı.Büyükşehir, Balıklı Parkı'nda kurduğu sağlıklı beslenme çadırı ve KETEM bilgilendirme çadırlarında gün boyu alanında uzman kişiler tarafından kanserden korunmaya yönelik vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunacak.

BERK: BİZ KANSERDEN KORKMUYORUZ, ERKEN TEŞHİS EDİLİRSE HİÇ KORKMUYORUZ

Programda konuşma yapan Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, ailesinde de kanser hastalarının olduğunu erken tanı sayesinde kurtulduklarını belirterek şunları söyledi:

"Kanserde en önemli husus erken teşhis. Biz kanserden korkmuyoruz, erken teşhis edilirse hiç korkmuyoruz. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yapılan kanser tarama faaliyetleri memleketimiz için çok daha güzel hayallere vesile olacaktır. Bütün hastalarımızın şifa bulmasını diliyoruz."

TOLAY: GAZİANTEP HALKININ BU KONUDAKİ BİLİNCİNİ PERÇİNLEMEYİ AMAÇLIYORUZ

Daire Başkanı Serdar Tolay ise kanser haftasının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Bu haftada amaç, kanserin farkındalığının ortaya konulması, ilgi çekilmesi ve erken teşhisi teşvik etmek amacıyla toplum içerisindeki dikkatlerin yoğunlaştırıldığı bir hafta. İlimizde kanser vakaları, ülke genelindeki yükselişe paralel olarak devam ediyor. En fazla kanser türleri, akciğer, mide, prostat, mide kanserleri. Hepsinin ortak noktası erken teşhisin önemi. Erken teşhisle biz çok fazla yol kat etmiş oluyoruz. Erken teşhise de mobil meme sağlığı tarama aracı, KETEM gibi kurumlarımızla destek veriyoruz. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 90 bin tarama yapıldı. 437 vaka, kanser şüphesiyle ilgili yerlere sevk edildi. Bizim dairemiz erken teşhisin önemini bir kez daha vurgulamayı hedefliyor. Gaziantep halkının bu konudaki bilincini bir kez daha perçinlemeyi amaçlıyoruz."

TİRYAKİ: BU HAFTANIN VE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİN FARKINDALIĞI GÜÇLENDİRECEĞİNİ UMUYORUM

İl Sağlık Müdürü Tiryaki yaptığı konuşmada kanserle mücadelede sağlık çalışanlarının büyük bir mücadele verdiğinin altını çizerek, "Bu haftanın ve düzenlenen etkinliklerin farkındalığı güçlendireceğini umuyorum. Çünkü kanserde erken tanı ve farkındalık çok önemli. Erken tanı konuşursa hızlı bir şekilde tedaviye başlıyoruz. Vücudunuzda bir farklılık hissederseniz bizlere başvurmanızı istiyoruz. Bu hastalıklarda kadınlarımız daha da risk altında.

Dr. Mustafa İhsan Özgün de başkanı olduğu Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun kuruluş amacı ve tarihi hakkında bilgiler vererek, Gaziantep'te kanserle mücadelede yapılan çalışmalar, kurulan tesisler hakkında konuştu. Kanser vakalarının toplumdaki sıklığına dikkat çekti.

Programa, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa İhsan Özgün'ün de katıldı.

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