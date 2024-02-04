Gaziantep'te polis helikopteri kaza kırıma uğradı: 2 pilot şehit, 1 teknisyen yaralı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir polis helikopterinin kaza kırıma uğradığını ve olayda 2 pilotun şehit olduğunu, bir teknisyenin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, helikopterin Hatay Havalimanı'ndan havalanarak Gaziantep Havalimanı'na gitmek için yola çıktığını belirtti. Şehit pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Emniyet Teşkilatı'na başsağlığı dileyen Yerlikaya, yaralı polise acil şifalar diledi.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlika, bir polis helikopterinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğradığını açıkladı. Yerlikaya, olayda 2 pilotun şehit olduğunu ve bir teknisyenin de yaralandığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır. Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum" dedi.