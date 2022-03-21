Gaziantep'de 736 okula 81 bin adet İngilizce eğitim kitabının dağıtımı yapılacak

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (Bültenler) - Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmada şunları aktardı: "'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kitap okuma projesi ile 5 milyondan fazla kitap okullarımıza kazandırıldı. Buna sivil toplum kuruluşlarımızın, belediyelerimizin, herkesin katkısı oldu. Türkçe öğrenirken çocuklarımız nasıl 1.sınıfta, 2.sınıfta kitap okuyarak pekiştiriyorlarsa, yabancı dilde de aynı şekilde çocuklarımızın İngilizceyi daha iyi öğrenebilmeleri için 81 bin kitap kütüphanelerimize dağıtılacak. Bunlar her seviyeye göre olan çeşitli kitaplar. Kitapların kontrolleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğretmenleri tarafından yapıldı. 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kitap okuma kampanyasının bir basamak daha yukarı çıkmasından dolayı çok mutluyum. Kitaplarımızın öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise şöyle konuştu: "Böyle bir etkinlikte bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımızın özellikle eğitim-öğretim materyallerine ihtiyacı başta zatıaliniz olmak üzere, ilimizdeki eğitim gönüllülerinin destekleriyle sağlanabilmekte. Bu çok özel bir çalışma. Bu kitaplar çocuklarımıza yabancı dil konusunda çok destek sağlayacağını değerlendiriyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe şunları belirtti: "Çok güzel bir kitap etkinliği ile karşınızdayız. Bugün Gaziantep Valiliğimiz ve saygıdeğer hanımefendi ile beraber okullarımız için temin edilen 81 bin İngilizce kitabının dağıtımı olacak. Bu İngilizce kitaplarını 736 tane okulumuzun kütüphanelerine dağıtılacak. Her kademeden ilkokul, ortaokul, liseler olmak üzere farklı gruplarda kitaplar. Çocuklarımızın İngilizcelerinin gelişimi için çok faydalı olacaktır."

Konuşmaların ardından sınıflar gezildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik gösterisi gerçekleştirildi. Çeşitli branşlarda öğrencilerin gelişimini sağlayan atölyelerde yapılan projeler hakkında bilgi alındı. Akabinde Vali Gül, Öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim öğretim döneminde yapılacaklar ve eksikliklerle ilgili istişarelerde bulundu.

HAYAT Projesi Atölyeleri de ziyaret edildi.

İlimizde özellikle dezavantajlı mahallelerde okul alanlarına Aile Destek Merkezi kurularak mahallede bulunan ev hanımlarının el işçiliği ile kendi ürünlerini üretmelerini ve aile ekonomisine katkı sunmalarını amaçlayan HAYAT Projesi kapsamında açılanAile Destek Merkezini de gezen Vali Davut Gül, burada üretim yapan kadınların çalışmalarını inceledi.

Ardından öğretmenler ve öğrencilerle okul bahçesinde hatıra fotoğrafı çektiren Vali Gül, okuldan ayrıldı.

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