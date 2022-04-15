Gaziantep'de 26'ncı durağı Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği iş birliğinde Fıstıklık Mahallesi oldu

Kişi başına düşen yeşil alan sayısını arttırmak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla başlanılan çalışma kapsamında büyükşehir, kent merkezinde belirlenen 40 alanda yetişkin fidanları dikerek ağaçlandırma çalışmalarını sivil toplum kuruluşları iş birliğinde sürdürüyor.

ŞAHİN: KORUYARAK KULLANIRSAK ÇOCUKLARIMIZA DAHA GÜZEL BİR DÜNYA

Başkan Fatma Şahin, ağaç dikim töreninde, dünyanın küresel ısınma tehdidine değinerek şunları söyledi:

"Koruyarak kullanırsak çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakacağız. Çok büyük bir emanet sorumluluk var. Bu bilinçle biz 2014 yılında Büyükşehir Belediye başkanı olarak master planlarımıza iklim master planlarını ekledik. Biz bu şehrin geleceği, çocukları için mutlaka iklim master planı yapıp toprağı, havayı, suyu kirleten unsurları ölçmemiz ve ölçerek düzletmemiz gerektiğini gördük. Gezici ölçümlemeler yaptık. Atıkları değerlendirecek, arıtacak tesisleri yaptık. Ulaşımda filoları genişlettik. Ayrıca kendi tükettiğimiz elektriği yenilenebilir enerjiden karşılayacak şekilde yaptık."

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALANI ÇOĞALTMAK ÖNEMLİ

Yeşil şehir planına da değinen Başkan Şahin, "Yeşil Şehir sadece ağaç dikmek değil ama kişi başına düşen yeşil alanı çoğaltmak önemli. Her şeyden önemlisi yeşil insanın ruhunu dinlendiriyor. Dikilmeye başlayan ağaçlar bile havayı değiştiriyor. Bu dünyayı cennete dönüştürecek geleceğe temiz bir şekilde taşımak zorundayız" diye konuştu.

Uluslararası Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı Doç. Dr. Ali Aytek ise daha öncesinde birçok temel atma ve açılış törenine katıldığını, bu çalışmanın ise çok farklı bir anlam kazandığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ağaçlandırma törenine katılan AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz da şehir içinde ağaçlandırmanın öneminden bahsetti, çalışmanın şehre nefes aldırdığını vurguladı.