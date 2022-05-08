Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Ukrayna'ya gıda yardımı - Haberler

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Ukrayna'ya gıda yardımı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden Ukrayna'ya gıda yardımı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Ukrayna'nın Harkiv kentine gıda yardımının olduğu tır gönderdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kardeş şehir Ukrayna'nın Harkiv kentine gıda yardımının olduğu tır gönderdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle çocuk, kadın ve engellilerin yaşadıkları zorlukların giderilmesi için yeni yardım tırını Harkiv'e gönderilmek üzere hazırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk milletinin büyük bir millet olduğunu belirtti.

Tüm dezavantajlı grupların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak 23 kardeş belediyesi olan bir büyükşehiriz ve kardeş sayımızı çoğaltıyoruz. Kardeşlik illaki aynı karında doğmak değil, iyi günde kötü günde bir arada olma anlamına geliyor. Gıdayla ilgili yaptığımız paketleri kardeş şehrimize göndermek için buradayız. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bizim bütün mücadelemiz, gözyaşı olmasın. Kardeşlik ve muhabbetin hakim olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından Harkiv'e 23 tonluk kuru gıda yardımı gönderildi.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

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