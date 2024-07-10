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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okullarına Yoğun İlgi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yaz spor okullarına 1 haftada 16 bin 687 kişi katıldı. Öğrenciler, farklı branşlarda eğitim alarak yaz tatillerini değerlendiriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yaz spor okullarına 1 haftada 16 bin 687 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 farklı tesiste, 11 farklı branşta gerçekleştirilen sportif eğitimler çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.

Bu yıl eğitim ve öğretim sürecinin tamamlanmasının ardından yaz tatiline giren öğrenciler, basketbol, jimnastik, futbol, olimpik okçuluk, karate, tenis, masa tenisi, tekvando, voleybol ve yüzme gibi branşlarda eğitim alıyor.

Yüzme havuzlarında 11 bin 207, spor salonlarında 4 bin 347, futbol sahalarında ise 1 bin 133 kişi spor yapıyor.

Öğrencilere, uzman antrenörler eşliğinde eğitimlerin verildiği yaz okullarında, performans testleri, teorik eğitimler, teknik ve taktik antrenmanlar da yaptırılıyor.

Temmuz ve ağustos aylarında devam edecek yaz okullarına, 1 haftada 16 bin 687 genç ve çocuk katıldı.

Futbol branşında eğitim alan 14 yaşındaki Cemal Yılmaz, yaz okullarının kendilerine gelişim açısından katkı sağladığını ifade etti.

Yüzme kurslarından faydalanan Muhammet Batın da verilen eğitimlerden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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