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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı anaokulu ilk mezunlarını verdi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan annelere yönelik Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı anaokulu, ilk mezunlarını verdi. Kep töreninde öğrenciler zeybek oyunu sergiledi ve kep attı. Anaokulu Müdürü, öğrencilerin geleceğe hazırlanmasında destek olduklarını belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan annelere yönelik Organize Sanayi Bölgesi'nde açtığı anaokulu ilk mezunlarını verdi.

OSB Anaokulu'nda düzenlenen kep töreninde 6 yaşındaki öğrenciler, zeybek oyunu sergiledi. Satranç gösterisinin de yapıldığı etkinlikte, öğrenciler kep attı.

OSB Anaokulu Müdürü Kübra Eser, öğrencileri geleceğe hazırlamaya çalıştıklarını ifade ederek, öğrencilerin doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı gibi değerleri kazanımlarına destek olduklarını kaydetti.

Papatya sınıfı öğretmeni Ayşe Topçu da ilk mezun vermenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, çocuklarla çok keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dönem geçirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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