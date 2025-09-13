Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sokak Hayvanları Bakım Evi ve Doğal Hayatı Koruma Merkezi hakkında çıkan iddiaların üzerine açıklama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Dün gece bazı sosyal medya hesaplarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Doğal Hayatı Koruma Merkezi hakkında gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialar gündeme getirilmiştir. İddialarda öne sürülen, sokak hayvanlarının öldürülerek çuvallara konulduğu ve hayvanat bahçesindeki yırtıcı hayvanlara yem olarak verildiği yönündeki söylemler korkunçtur ve tamamen asılsızdır. Söz konusu görüntülerde yer alan çuvallar, hem Sokak Hayvanları Bakım Evi'nde hem de Hayvanat Bahçesi'nde yapılan günlük temizliklerin ardından ortaya çıkan atıkların bertaraf edildiği alana aittir. Bu çuvallarda, hayvan dışkıları, bakım evinde artan mamalar, Tarım İl Müdürlüğü tarafından kaçak kesimlerden el konularak teslim edilen ve tüketilemeyecek durumda olan et parçaları, zincir marketlerden her gün bağışlanan, ancak hayvan sağlığı açısından uygun olmayan, günü geçmiş veya tüketilmesi mümkün olmayan et ve kemikler, yırtıcı hayvanlara verilen günlük besinlerden arta kalan kemikler, hayvanat bahçesindeki günlük temizlikten kaynaklanan dışkı ve gıda atıkları toplanmakta ve mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Dolayısıyla, görüntülerde yer alan kan ve benzeri unsurlar, hayvanların yemesi sağlık açısından sakıncalı olan ürünlerin ve temizlik atıklarının imhasından kaynaklanmaktadır. Bu işlem, hem bakım evimizdeki dostlarımızın hem de hayvanat bahçemizdeki yaban hayatın sağlığını korumak için titizlikle yürütülmektedir." ifadesine yer verildi.

Vatandaşı merkeze davet ederek her şeyi şeffaflıkla görebilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Diğer iddiada ise, kötü şartlarda bulunmuş ve bakım evimize getirilmiş eşeklerin hayvanat bahçemizdeki yırtıcı hayvanlara yem edildiği gibi korkunç ve gerçek dışı bir iddia ortaya atılmıştır. Bu trajikomik iddia tümüyle gerçek dışıdır, hayal mahsulüdür. Bakım evimizde ve hayvanat bahçemizde yaşayan eşeklerin sayısı bellidir. Yırtıcı hayvanların beslenme şekli de uluslararası protokollerle belirlenmiştir ve biz de bu protokollere uygun olarak beslemeleri gerçekleştiriyoruz. Tamamen gerçek dışı bu iddialar karşısında, hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bir kez daha açıkça vurguluyoruz, çuvalların içerisinde herhangi bir sokak hayvanı bulunması söz konusu bile değildir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önce can anlayışıyla sokak hayvanlarına sahip çıkan çalışmalarıyla Türkiye'nin dört bir yanında örnek gösterilen bir belediyedir. Bu yaklaşım, bugün birçok şehirde model olarak benimsenmektedir. Sokak hayvanlarının yaşam hakkını korumak, onları güvenle barındırmak ve sağlık hizmetlerine erişimini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalar, Türkiye genelinde takdir görmektedir. Merkezlerimiz her zaman vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının ziyaretine açıktır. Dileyen herkes, ilgili daire başkanlığımız ile irtibata geçerek merkezimizi gezebilir, yapılan bu rutin temizlik ve bertaraf işlemlerine bizzat tanıklık edebilir."

Büyükşehir Belediyesinin, kent için her zaman en doğru şekilde ilerleyecekleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, sokak hayvanları Türkiye'de ilk kez onlara tahsis edilen yüzde 100 özgür bir doğal yaşam alanında hayatlarının geri kalan kısmını geçirmektedir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bu çalışması, Türkiye genelinde örnek ve model bir uygulama olarak yürütülmekte ve birçok şehir tarafından modellenmektedir. Bu anlamda, hem bu çalışmalarımızı hem de rutin atıkların bertaraf edildiği süreci yerinde görebilir, sokak hayvanlarının barınaklarımızda, bakım evimizde ve doğal yaşam alanlarında hayatlarını nasıl sürdürdüklerine bizzat şahit olabilirsiniz. Bütün çalışmalarımız şeffaftır. İlgili daire başkanlığımıza başvurarak istediğiniz gün ve saatte gelerek bu süreçleri yerinde inceleyebilirsiniz. Bu konuda bizim için hiçbir sakınca yoktur. Şeffaflık ilkesi gereği, tüm süreçler denetime açıktır ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlığı için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."