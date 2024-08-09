Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mahalle Spor Şenlikleri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi mahalle spor şenlikleriyle öğrencileri oyun ve sporla buluşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe ve merkez mahallelerindeki 14 noktada öğrenci ve ailelerin katılımıyla birçok etkinlik düzenleniyor.

Geleneksel sporlar, yüzme, ödüllü yarışmalar, satranç ve yüz boyama gibi etkinliklerin düzenlendiği şenliklerde, anne, baba ve çocukların aile içi bağlarının da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 20 binin üzerinde öğrencinin katılmasının hedeflendiği şenliklerde, toplumsal dayanışmanın da artırılması planlanıyor.