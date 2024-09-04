Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye ve Nurdağı'ndaki 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İslahiye ve Nurdağı'nda bu yıl 1. sınıfa başlayan öğrencilere, defter, kalem, boya kalemi ve sözlük gibi kırtasiye ürünleri dağıtılıyor.

Uyum haftası kapsamında öğrencilere çanta, kalem, defter, boyama defteri, silgi, sözlük, cetvel gibi ürünler dağıtan ekipler, merkez ve diğer ilçelerde de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği okullarda desteklerini sürdürdü.