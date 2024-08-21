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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fıstık Alımına Başladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Borsası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan Antep fıstığı lisanslı depolarını ziyaret etti. Çiftçilerle sohbet eden Şahin, ürünlerin piyasada ucuza satılmaması ve değerini korumak adına alım yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürününün değerini korumak amacıyla fıstık alımına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ticaret Borsası ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kurulan Antep fıstığı lisanslı depolarını ziyaret etti.

Çiftçilerle sohbet eden Şahin, ürünlerin piyasada ucuza satılmaması ve değerini korumak adına alım yapmaya karar verdiklerini ifade etti.

Kısa süre sonra ekiplerin yaptığı çalışmayla alıma başladıklarını aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Maliyetler düşüyor ve ücretsiz yapılan desteklerle çiftçimizin kar marjını arttırıyoruz. Fıstığın hak ettiği değere ulaşmasını sağlıyoruz. Bu mantıkla çalışmamızı tamamladık. Aylardır fıstık üreticimizle beraber sahada çalıştık. Onlar ne istiyorsa kararları aldık. Dün itibariyle boz kavlak fıstığı almaya başladık. Yüksek bir memnuniyetin olduğunu görüyoruz."

Şahin, üreticilerin, lisanslı depo yöntemiyle de ürünlerini koruyabileceklerini belirtti.

Tarım Kredi Kooperatifi ile beraber çalıştıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu modelde stopaj yok, nakliye ve laboratuvar desteği var. Gelen her ürün analize tabii tutuluyor, randıman ortalamaları alınıyor. Bunların hepsi göz önünde tutularak fıstığın kalitesine göre fiyat belirleniyor. Çiftçimiz onay verdiğinde alınıyor, çuvallanıyor ve depolanıyor. Burada, yıl boyunca altının bankada durması gibi, çiftçimiz ihtiyacı olduğunda istediği zaman istediği şekilde malını alabiliyor. Bu sistem, fıstıkta şu anda yaşanan sorunları çözmek için büyük bir ilaç oldu."

Çiftçi Mehmet Turgut ise bu çalışmanın çiftçiler için güzel bir destek olduğunu anlatarak, "Sağ olsun başkanımız bizi tüccarın inisiyatifine bırakmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin gaziantep İpekyolu Ekonomi Ekonomi Güncel Haberler

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