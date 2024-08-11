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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fıstık Alımı Yapacak

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, fıstığın fiyat değerini artırmak amacıyla alım yapacak. Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, çiftçilerle bir araya geldi ve alım sürecini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstığın fiyat değerini artırması amacıyla alım yapacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Barak Ovası'nda fıstık hasadı yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyeye bağlı şirketlerin "boz kavlak" baklavalık fıstık alımı yapacağını, diğer kurumların ise alıma devam edeceğini belirtti.

Fıstığı hak ettiği değere ulaşması için çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Şahin, "Çiftçimizin bu büyük emeğini korumamız gerekiyor. Çiftçilerimizle yaptığımız istişareler sonunda boz kavlak baklavalık fıstığın hak ettiği değerde gitmediğini söylediler. Bu soruna karşı biz de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şirketlerimiz üzerinden boz kavlak baklavalık fıstığı almaya karar verdik. Biz hemşerilerimizle kader birliği yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da üretici ve çiftçiyi destekleyeceklerini anlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin gaziantep AK Parti Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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