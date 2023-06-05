Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelere Ücretsiz Marketler Kurdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Depremzedelere Ücretsiz Marketler Kurdu

Güncel Haberler

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen bölgelerde kurduğu bir sosyal market ve 3 jet marketle yaklaşık 20 bin depremzedenin ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), depremden etkilenen bölgelerde kurduğu bir sosyal market ve 3 jet marketle yaklaşık 20 bin depremzedenin ihtiyacını ücretsiz karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla kentin büyük hasar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki afetzedelere kol kanat germeyi sürdürüyor. Bu çerçevede başta temel ihtiyaçlar olmak üzere birçok eksiği kapatan giyim ve gıda temelli ücretsiz marketler, doğal afet mağdurlarına bu zor günlerde yardım eli uzatıyor.

GBB Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada Nurdağı ilçesinde pazar yerinde kurulan sosyal marketten 20 bin kişi civarında vatandaş, gıda, kıyafet, çocuk bezi ve hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaç malzemelerinin ücretsiz olarak teminini sağlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title