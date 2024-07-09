Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çilek serası kurarak 65 yaş üstü vatandaşlara çilek dağıtıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda kurulan serada üretilen çilekler, kentteki 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Merkez Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda üretilen elektrikten elde edilen ısıdan faydalanılarak çilek serası kuruldu.

Yaklaşık 600 metrekarelik serada, topraksız tarım tekniği kullanılarak üretilen çileklerin ilk hasadı yapıldı.

Çilekler, belediye ekiplerince Emekli Kart uygulamasını kullanan 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılmaya başlandı.

Vatandaşlardan 70 yaşındaki Ayyuş Torun, belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Çileklerin tadı çok güzeldi, bize hediye geldi. Çok mutlu oldum. Allah devletimize bol versin." ifadelerini kullandı.

Uygulamadan yararlanan Fatma Bozkurt ile Zeliha Kaya da projede emeği geçenlere teşekkür etti.