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Gaziantep'in Kurtuluş Bayramı: Şanlı Destanın 102. Yılı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şahin, bugünün gazilik onuruna layık olan bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanın yazıldığı gün olduğunu belirtti. Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülke ve millet için çok çalışmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, birliğe ve dirliğe vurgu yaparak, şehitleri rahmet ve minnetle anarak tüm hemşerilerinin Kurtuluş Bayramı'nı kutladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bugünün gazilik onuruna layık olan bir şehrin asil direnişinin, inanç ve cesaretiyle, azim ve kahramanlığıyla tarihteki en şanlı destanın yazıldığı gün olduğunu belirtti.

Kazanılan destanın şehrin kendi mücadelesiyle kazandığı bir destan olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Ayıntap, şanlı tarihimizde adını ikinci bir Plevne olarak altın harflerle yazdırmış bir şehirdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem. Çünkü onlar sadece Gaziantep'i değil tüm vatanı kurtardılar.' diyerek Gazi şehrimizde verilen destansı mücadelenin önemini vurgulamıştır."

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinden ilham alarak ülke ve millet için çok çalışmaya devam edeceklerini aktaran Şahin, "Al bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanması için gerektiğinde canımızı vermekten kaçınmadan, bize bırakılan mirasa, kutsal emanetimize sahip çıkacağız. Birliğimizden, dirliğimizden taviz vermeden geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Antep'i Gaziantep yapan atalarımız ile gurur duyduğumu ifade ederek, başta Antep direnişinde can vermiş aziz şehitlerimiz olmak üzere bu toprakları kanları ile vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazi şehirli tüm hemşerilerimin 25 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Fatma Şahin Gaziantep Aralık Güncel Haberler

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