Üye Girişi
Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken Suriye açıklaması: Kendilerine B Planı yapmışlar
Türkiye Esad'ın devrileceğini biliyor muydu?
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Özgür Özel'in Esad çıkışları oyları eritti! İşte son anketten çıkan sonuç
Netanyahu bir kez daha Suriye'ye gitti, Savunma Bakanı'nın verdiği mesaj dikkat çekti
Savunma Bakanı'nın verdiği işgal mesajı dikkat çekti
Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama

Gaziantep, Çinli Tur Operatörlerine Tanıtıldı

Gaziantep, Çinli Tur Operatörlerine Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirdeki tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarını Çinli tur operatörlerine tanıttı. Pekin'deki etkinlikte, Gaziantep'in kültürel mirası, antik kentleri ve gastronomisi hakkında bilgiler vererek, Çinli turistleri şehre davet etti. Şahin, Gaziantep'in güvenli bir destinasyon olduğunu vurguladı ve tanıtım eksikliklerini gidermenin önemine dikkat çekti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarıyla Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine anlattı.

Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte, 20'ye yakın seyahat acentesi temsilcisiyle bir araya geldi.

Burada turizm destinasyonu olarak Gaziantep'i tanıtan sunum yapan Şahin, şehrin tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarına işaret ederek Çinli konukları Gaziantep'e davet etti.

Şahin, konuşmasında, Türkiye ve Çin'in, ortak bir medeniyet geçmişini paylaştığını, tarihi İpek Yolu üzerinde binlerce yıldır etkileşim halinde olduğunu belirterek, "Atalarımız İpek Yolu'nu birlikte kalkınma yolu haline getirdi. Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi de aslında ecdadın yaptığının güncellenmiş halidir." dedi.

Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir." sözünü anımsatan Şahin, geçen yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında Çin'den gelen kurtarma ve yardım ekiplerinin uzattığı eli unutmadıklarını ifade etti.

" Gaziantep, Pekin kadar güvenli"

Fatma Şahin, sunumunda, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bölgenin dünyanın en eski yerleşim yeri olduğuna dikkati çekerek, Fırat Nehri üzerindeki en eski yerleşim yeri olan Rumkale'nin, Gaziantep'in merkezinde bir yüzük gibi durduğunu ve ziyaretçilerin ilgisini beklediğini belirtti.

Gaziantep sınırlarında UNESCO'nun geçici koruma listesine giren 5 antik kentin olduğuna işaret eden Şahin, Karkamış Antik Kenti'nde geç Hitit döneminin en önemli eserlerinin bulunduğunu, Zeugma Antik Kenti'nin Roma döneminin en güzel mozaik eserlerini barındırdığını, Dülük Antik Kenti'ndeki Mitra Tapınağı'nda Hristiyanlık öncesi çok tanrılı dinlerin eserlerinin yer aldığını, Yesemek Antik Kenti'nin Hititlerin merkezi Hattuşa'daki heykellerin yapıldığı asıl merkez olduğunu, Tilmen Höyüğü'nün buluntularının ise Orta ve Erken Tunç Çağı'nda kadar gittiğini aktardı.

Şahin, "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı. Gaziantep, Pekin kadar güvenli. 10 yıldan beri bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Kadın dostu, çocuk dostu, insan dostu bir şehir. Lütfen gelin, bizi tanıyın ve Çin'e daha iyi tanıtın." sözleriyle sunumunu sonlandırdı.

Sunumun ardından konuklara Gaziantep baklavası ikram edildi, yöresel ürünler hediye olarak sunuldu.

"Dünyanın en eski yerleşim merkezi"

Etkinliğin ardından AA ve TRT'ye değerlendirmede bulunan Şahin, ziyaretin bu bölümünde Çinli seyahat acentesi temsilcilerine kentin kültürel mirasını anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Şahin, "Çin halkı kültürel mirasa büyük önem veriyor. Kapadokya başta olmak üzere Türkiye'deki tarihi mirası yerinde görmek istiyor. Mardin'den Gaziantep'e ve Hatay'a, Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açılan büyük bir coğrafya var. Burası, dünyanın en eski yerleşim merkezi. Tunç devrinden Hitit ve Roma dönemlerine kadar uzanan arkeolojik mirası barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in 22 müzeye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, "Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en güzellerinden bir tanesi ama bunların tanıtılmaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Çinli seyahat acenteleri temsilcileriyle düzenlenen buluşmaya ciddi düzeyde katılım olduğunu, burada Gaziantep'in antik kentleri ve müzelerinin yanı sıra bakır, sedef, yemeni başta olmak üzere el sanatlarını tanıttıklarını, Çinli turistlerin ilgisini çekecek otantik ögelere dair bilgiler verdiklerini anlattı.

Gaziantep mutfağı ve gastronomisinin tanıtımına da özel önem verdiklerinin altını çizen Şahin, 2014'te UNESCO tescili alan Gaziantep mutfağının dünyanın sayılı mutfaklarından biri olduğunu, baklava başta olmak üzere 106 üründe Avrupa Birliği coğrafi işareti aldıklarını vurguladı.

Şahin, Gaziantep'in turizm destinasyonu olarak altyapısını tamamladığını ancak tanıtım eksiği olduğuna işaret ederek, "Kapadokya'yı Kapadokya yapan iyi tanıtımdı. Onların balonları var, bizim de yamaç paraşütümüz var. Hepsi birleştiği zaman Kapadokya'ya gelen turist 4 saat sonra Fırat ile buluşabilecek. Göbeklitepe'den Zeugma'ya kadar tarihi dokuyu görebilecek." şeklinde konuştu.

Suriye'deki gelişmelerin turizme etkileri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'deki gelişmelerin ve bölgedeki yeni durumun turizm faaliyetlerini nasıl etkilemesini beklediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Gaziantep için turizmde şöyle bir sorun vardı: Suriye ile sınır, acaba ne kadar güvenli? Artık güvenlik sorunumuz kalmadı, Gaziantep, Pekin kadar güvenli. Çinli dostlarımız bunu hissettiklerinde, kafalarındaki soru işaretinin cevabını aldıklarında daha fazla şehrimize gelmek istiyorlar. Bu da yeni dönemin ve yeni dönemdeki fırsatların habercisi. Bu fırsatları ekonomiye ve istihdama dönüştürmemiz, Çin halkı ile Türk halkını daha çok bir araya getirmemiz, İpek Yolu hattını kültürde ve ekonomide daha çok güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bize yeni olanaklar ve yeni ilhamlar veriyor."

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
img

Ülke 7.3'lük depremle sarsıldı, sokaklar cansız bedenlerle doldu
img

Asgari Ücret Komisyonu'nu tiye aldığı video olay oldu
img

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Bebek'teki yalısında ölü bulundu
Ünlü iş insanının şüpheli ölümü
FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı
yılın en iyi futbolcusu belli oldu
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Öldürülen Rus generalin ardından tüyleri diken diken eden açıklama
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

Alanyaspor Amedspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Alanyaspor Amedspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi? Ergin Göleli kimdir, ne iş yapıyor? İrfan Can Eğribayat Eyüpspor maçında oynayacak mı? Süte zam mı geldi? 1 litre süt ne kadar oldu? Alanyaspor Amedspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Amedspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.