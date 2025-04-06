Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Anadolu Ajansı'na Kutlama Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, mesajında, ülkenin ulusal ve uluslararası seviyede güvenilir haber ağı olan Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstiklal Mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulduğunu hatırlattı.

Anadolu Ajansının, ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli haber ajansı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin dünyadaki sesi olan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin ve Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletimizin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlarımızdandır. Bu duygu ve düşüncelerle, mesleki ciddiyet ve hizmet etkinliği içerisinde tarafsız habercilik yaparak, milli mücadele yıllarından itibaren halkımızı bilgilendiren Anadolu Ajansının 105'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan bütün personelini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."