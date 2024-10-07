Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Araban İlçesini Ziyaret Etti
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ile birlikte Araban ilçesini ziyaret ederek proje alanlarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı ve esnafı ziyaret etti.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu Araban ilçesini ziyaret etti.
Başkan Şahin ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı süren proje alanlarından incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Seydi Vakkas Ömeroğlu ile bir araya gelen Başkan Şahin, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.