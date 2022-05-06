Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Çocukları hayata hazırlayan, ilk adımda elinden tutan, ilk kelimesini öğreten, eğitim ve çalışma hayatında yanında bulunan annelerin, fedakarlığın ve sabrın mimarı olduğunu belirten Başkan Şahin mesajına şöyle devam etti:

"Bir bebeği dünyaya getirmek, onu sevgi ve şefkatle kucağına almak, güzel ahlak ve terbiye ile yetiştirmek, anneliğin kerametidir. Annelik bizim geleneğimizde ilahi merhametin yeryüzündeki tecellisidir.

Anne, evlatlarının ve dolayısıyla toplumun ilk duası, ilk mürebbiyesi ve hayat yolundaki ilk kılavuzudur. Bir ülkenin anneleri ne kadar güçlü olursa yetiştirdikleri nesiller de o denli başarılı ve üretken olur. Geleceğin anneleri olacak kız çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlamak, anne ve bebek sağlığını iyileştirmek, kadınlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak, kadın istihdamını arttırmak ve kadın emeğine hak ettiği değeri kazandırmak, kadınlarımızın sosyal ve siyasal hayata eşit bireyler olarak katılımlarını temin etmek için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Annelerimiz huzurluysa, toplum huzurludur. Annelerimiz mutluysa, toplum mutludur. Annelerimiz güvendeyse, toplum güvendedir. Anne sevgisini almış bir çocuk toplumsal yaşantısında da özverili, saygılı ve anlayışlı bir kişiliğe sahip olur. Bu durumda medeniyet anlamında annelerimizin öneminin yüksek olduğunun farkındayız. Yeni Türkiye'nin anahtarı annelerimizdir.

Ömürlerini ailelerine adayan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin ve anne adaylarımızın, yüreklerine evlat ateşi düşmüş, evlat acısını tatmış, 'vatan sağ olsun' diyerek bağrına taş basmış şehit ve gazilerimizin cefakâr analarının da ellerinden öpüyor ve Anneler Günü'nü kutluyorum."

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