Gaziantep-Besni Karayolu Projesinin Kalan Bölümü İçin Yapım Başladı

Gaziantep'in Araban ilçesi ile Adıyaman'ın Besni ilçe arasındaki karayolu projesinin kalan kısmının yapımına başlandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, yazılı açıklamasında, Gaziantep-Yavuzeli-Araban-Besni yolunda toplam uzunluğu 74 kilometre olan projenin 61,5 kilometrelik kısmının daha önce tamamlandığını hatırlattı.

Yol çalışmalarının enerji hatlarının taşınması, Çat Barajı bölgesinde alternatif güzergah oluşturulması ve kamulaştırma işlemleri nedeniyle bir süre ara verildiğini anımsatan Şahin, 2025 yatırım programına alınan, kalan 12,5 kilometrelik yolun toplam bütçesinin 509 milyon lira olduğunu ve bu yıl için 102 milyon lira harcanacağını açıkladı.

Yıl sonuna kadar yaklaşık 4 kilometrelik bölümün bölünmüş yol olarak hizmete açılmasının planlandığını aktaran Şahin, projenin kalan kısmında altyapı ve toprak serme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Gaziantep'in ulaşım yatırımları açısından Türkiye'de önde gelen illerden biri olduğunu belirten Şahin, 2002 yılına kadar şehre toplam 116 kilometre yol yapıldığını, 2002-2025 yılları arasında 58 milyar lira yatırım yapılarak toplam 349 kilometre yol inşa edildiğini, ayrıca 2002 yılına kadar 52 köprü yapılan Gaziantep'te, 2002-2025 döneminde ise 104 yeni köprünün tamamlandığını vurguladı.