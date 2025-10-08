Haberler

Gaziantep Belediyesi'nin Umre Kafilesi Yurda Döndü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından umreye gönderilen 300 kişilik ilk kafile, kutsal topraklardaki ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü. Katılımcılar, proje için emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından umreye gönderilen 300 kişilik ilk kafile ziyaretlerini tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025 Aile Yılı kapsamında "41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta" projesiyle umreye gönderilen ilk kafile ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen katılımcı Metin Altın, projede emeği geçenlere teşekkür ederek kutsal topraklardaki ziyaretlerde çok heyecanlandıklarını belirtti.

Kafileyi, Gaziantep Havaalanı'nda GBB Başkan vekillerinden Halil Uğur, Feray Yılmaz, Zehre Ünal ve GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan karanfillerle karşıladı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
