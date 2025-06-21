Gaziantep Belediyesi'nden Hileli Çay Markası Açıklaması

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli olduğu açıklanan bir çay markasının satın alındığına dair iddiaları yalanladı ve kamuoyunu doğru bilgilendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli olduğu açıklanan bir çay markasının satın alındığı yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hileli olduğu açıklanan bir çay markasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alındığı yönündeki haberler gerçek dışıdır. Bahsi geçen ve siyah çayında gıda boyası tespit edilen çay, ne belediyemiz ne de iştiraklerimiz tarafından temin edilmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki, belediyemiz tarafından satın alımı yapılan tüm ürünlerde gıda güvenliği ve kalite kriterleri titizlikle gözetilmektedir. Bu kapsamda, alımını yaptığımız çay ürünleri, satın alma işlemi öncesinde ÇAYKUR laboratuvarlarında analiz ettirilmiş ve sadece uygunluk onayı alınan ürünler tarafımızca tedarik edilmiştir. Dolayısıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu iddialar asılsız olup, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini hedef alan siyasi ve manipülatif girişimlerdir."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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