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GAZİANTEP Bakan Soylu Cerablus'ta sığınmacılar için yaptırılacak konutların temel atma törenine katıldı

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye' nin Cerablus kentinde geri dönecek sığınmacılar için yaptırılacak olan kalıcı konutların temel atma töreninde konuştuGAZİANTEP/DHA.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye' nin Cerablus kentinde geri dönecek sığınmacılar için yaptırılacak olan kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu

GAZİANTEP/DHA

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Cerablus Suriye DHA Güncel Haberler

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