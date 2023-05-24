GAZİANTEP Bakan Soylu Cerablus'ta sığınmacılar için yaptırılacak konutların temel atma törenine katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye' nin Cerablus kentinde geri dönecek sığınmacılar için yaptırılacak olan kalıcı konutların temel atma töreninde konuştuGAZİANTEP/DHA.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Suriye' nin Cerablus kentinde geri dönecek sığınmacılar için yaptırılacak olan kalıcı konutların temel atma töreninde konuştu
GAZİANTEP/DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel